Triodos-topman Peter Blom stapt op

Aart de Geus, voorzitter van de raad van commissarissen, noemt Blom ’een groot bankier’. „We respecteren zijn beslissing om volgend jaar af te treden.” Volgens de bank is er voldoende tijd voor het vinden van een opvolger. Dat proces is inmiddels in gang gezet.

Blom begon als vrijwilliger bij de bank, en werd in 1982 een van de eerste zakenbankiers bij Triodos. In 1989 werd hij benoemd tot algemeen directeur en in 1997 promoveerde hij tot directievoorzitter. Blom ontving in 2008 een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan sociaal bankieren en duurzaamheid.

Ceo-wissels

Met Blom vertrekt de vierde ceo van een Nederlandse bank in korte tijd. Bij ABN Amro werd dit voorjaar Kees van Dijkhuizen opgevolgd door Robert Swaak. Vervolgens verruilde Ralph Hamers zijn baan als ceo van ING voor die bij het Zwiterse UBS. Hij werd opgevolgd door chief risk officer Steven van Rijswijk.

Vorige maand volgde Martijn Gribnau bij De Volksbank Maurice Oostendorp op. Daarbij kreeg Deutsche Bank in Nederland onlangs met Bas Marteijn een nieuwe countrymanager.