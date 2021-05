’Rebellenbeleggers’ jagen dit aandeel in één week 150% omhoog

Premium Geld

’Zomers frauderisico dit jaar extra hoog door nepvakanties’

Met de vakantie in aantocht is Marloes Kolthof, directeur van de Fraudehelpdesk, weer beducht op een flinke toename van fraude en fraudemeldingen. De zomerse fraudegolf wordt zelfs hoger dan normaal, waarschuwt Kolthof in een interview met De Telegraaf.