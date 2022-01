ACM opent aanval op dubieuze duurzaamheidsclaims energiesector

Premium Financieel

Zorgpensioen naar uitbaten van hotels

PGGM gaat fors investeren in hotels in grote West-Europese steden. De pensioenbelegger voor de zorg stapt samen met de Britse hotelinvesteerder L+R Hotels in een nieuwe joint venture LRO Hospitality. Dat wil maximaal een miljard euro steken in hotels in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië en Sp...