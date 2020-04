’Betaalrekening voor consument bij DNB’

Dat zou betekenen dat consumenten en bedrijven een betaalrekening kunnen openen bij de centrale bank, waar ze dat nu alleen nog kunnen bij commerciële partijen als Rabobank, ABN Amro en ING.

De reden voor het experiment is dat Nederlanders steeds vaker betalen zonder de portemonnee met munten en biljetten te trekken. Dat is handig, maar er kleven ook risico’s aan. Commerciële instellingen zijn zo ongemerkt beslissend geworden voor cruciale publieke belangen zoals de betaalinfrastructuur en financiële stabiliteit.

Onwenselijk

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) noemde die situatie vorig jaar onwenselijk. De crisis van 2008 bewees dat, toen Nederlandse banken met overheidssteun moesten worden gered.

Om nog zo’n crisis te voorkomen zijn alternatieven gewenst, vond de WRR vorig jaar. Een van de opties is een rekening bij de centrale bank. Die biedt meer zekerheid, omdat ook bedragen boven de €100.000 gedekt zijn bij economisch noodweer. DNB denkt dat die zekerheid de kans verkleint dat mensen in onzekere tijden geld van hun rekening halen en in de spreekwoordelijke oude sok stoppen.

Voortrekkersrol

Als de Europese Centrale Bank er ook voor te porren is, wil DNB „een voortrekkersrol” vervullen binnen Europa. „Als alle seinen op groen staan, kunnen we binnen een of twee jaar een experiment starten”, zegt Olaf Sleijpen, DNB’s directeur monetaire zaken, in de Volkskrant.