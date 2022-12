Autoreus Stellantis stapt in bij bouwer waterstofsystemen

Topman Carlos Tavares van Stellantis benadrukt dat het belang in Symbio de autofabrikant helpt bij het uitrollen van de waterstofplannen in Europa en de Verenigde Staten. Stellantis lanceerde eind vorig jaar middelgrote bestelwagens op waterstof. Grote bestelwagen moeten in 2024 op de Europese en in 2025 op de Amerikaanse markt gebracht worden. Daarnaast onderzoekt de autofabrikant de mogelijkheden voor de productie van zware vrachtwagens op waterstof.

Bekijk ook: Stellantis vreest ineenstorting markt elektrisch rijden

Symbio is een joint venture van automotive technologiebedrijf Faurecia en bandenfabrikant Michelin. Het bedrijf werd in 2019 opgericht en vergroot tot 2028 de productiecapaciteit tot 100.000 waterstofsystemen per jaar en claimt hierin Europees leider te zijn.

Stellantis en het Franse Symbio hebben nog niet bekend gemaakt hoe groot het belang in Symbio wordt. Zij verwachten dat de acquisitie in de eerste helft van 2023 is afgerond.