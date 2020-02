AND bereikt overeenstemming over converteerbare lening

De lening heeft een rente van 9 procent en is verzekerd door onder meer een pandrecht op het intellectueel dat eigendom is van AND, alsmede het pandrecht op aandelen van een dochteronderneming. De looptijd bedraagt twee jaar. Gedurende deze periode is deze converteerbaar in gewone AND-aandelen tegen een conversieprijs van 1,85 euro per aandeel.

AND heeft er na het sluiten van de deal vertrouwen in dat het zijn strategische doelen kan waarmaken, zo meldt de onderneming.