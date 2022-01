Beursblog: AEX zet krachtige eindsprint in met grote animo tech

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

De Amsterdamse beurs heeft op de laatste handelsdag in januari een sterke herstelrit ingezet na de malaise in de voorbije week. Op maandbasis laat de hoofdgraadmeter een bedrukt beeld zien als gevolg van de flink opgelaaide rentevrees. Bij de hoofdfondsen trekken op maandag vooral techfondsen de kar. Just Eat Takeaway valt ook in de smaak.