Cryptoplatform Binance koopt concurrent FTX

Onder de vleugels van Binance zou FTX kunnen doorgroeien. „Het belangrijkste is dat gebruikers beschermd worden”, zo meldde Bankman-Fried op Twitter. Een exact bedrag is niet gemeld.

De miljardair en oprichter van FTX crypto kwam het bedrijf FTX privé tegemoet, toen het in de algehele crisis onder digitale munten zwaar onderuit ging. Maar deze week ontstond opnieuw een ’significant’ tekort aan geld, erkende Bankman-Fried.

Met Binance heeft FTX nu voldoende kapitaal, stelt hij. Binance wil het platform volledig overnemen, aldus zijn ceo, maar het behoudt zich het recht voor om uit de deal te stappen.

„Vanmiddag vroeg FTX om hulp. Er is sprake van een groot liquiditeitstekort. Om onze gebruikers te beschermen, hebben we een niet-bindende intentieverklaring getekend met als doel om heel FTX.com over te nemen”, kondigde ceo Changpeng Zhao van Binance op Twitter aan.