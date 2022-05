Waarom houden sommige scholieren hun jas aan en capuchon op tijdens de les?

Premium Geld

Dubbel pech: huis kwijt en klacht tegen bank te laat

Een voormalige hypotheekklant van ABN Amro blijkt een enorme pechvogel te zijn. De man is lange tijd dakloos geweest nadat zijn huis in 2009 door de bank werd geveild. En nu hij ruim 12 jaar later zijn leven weer op de rit heeft en een klacht tegen ABN Amro wil indienen, is hij te laat.