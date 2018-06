Ierland is zich van geen kwaad bewust over belastingafspraken

,,We hebben met geen enkel bedrijf een speciale deal over de belastingtarieven. Ons land heeft een stabiel belastingtarief voor bedrijven, al jarenlang, en verder hebben we een sterke technologie, en mooie talentpool en een goede staat van dienst", stelt premier Enda Kenny. Volgens hem maken die aspecten Ierland een aantrekkelijk vestigingsland voor bedrijven.

Hij zegt dat EU-autoriteiten geen vragen hebben gesteld over de manier waarop Ierland met Apple, dat onder vuur ligt vanwege het belastingbeleid, omgaat.