Europese beurzen overwegend omlaag

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de min op 560,07 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 773,53 punten. Parijs verloor 0,1 procent en Londen ging 0,1 procent omhoog. Frankfurt zakte 0,5 procent, na een daling van het Duitse ondernemersvertrouwen.

Op de lokale markt raakte Fastned 21 procent kwijt. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt beursuitbater Euronext om duidelijkheid over de beursgang van Fastned. Op de eerste handelsdag afgelopen vrijdag vervijfvoudigde de koers van de uitbater van snellaadstations.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 3,7 procent. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, dat promoveerde naar de AEX, won 2,9 procent, na een adviesverhoging door Morgan Stanley en was daarmee de sterkste stijger in de hoofdindex.