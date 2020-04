’Trump gaat Wall Street aan sterke weekstart helpen’

Beleggers in de VS voelden zich gesterkt om over een breed front in de markt te stappen nadat de Amerikaanse president Trump de hoop uitsprak dat het aantal nieuwe besmettingsgevallen in Amerika zal gaan verminderen als gevolg van de beperkende maatregelen.

De furtures in de VS wezen er op dat de belangrijkste graadmeters met plussen tot 3,6% zullen gaan openen. Eind vorige week kwamen de zorgen over de economische impact van het coronavirus weer bovendrijven.

Deze week zal de aandacht van beleggers onder meer uitgaan naar de start van het nieuwe Amerikaanse cijferseizoen. Luchtvaartbedrijf Delta Airlines zal dan de boeken over het eerste kwartaal gaan opendoen.