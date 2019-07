Aandeelhouders Fagron verkopen aandelen

De plaatsing zal plaatsvinden vinden via een zogenoemde accelerated bookbuilding die onmiddellijk van start gaat en op korte termijn kan worden afgerond. De stukken worden aangeboden aan institutionele beleggers binnen en buiten België en ook in de Verenigde Staten. Het gaat om ongeveer 10 procent van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron.

De handel in de Fagron-aandelen op de markten van Euronext Brussel en Amsterdam is geschorst tot de resultaten van de private plaatsing worden aangekondigd. Het aandeel Fagron is nu 15,20 euro waard.