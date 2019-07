Plaatsing aandelen Fagron afgerond

Het ging om ongeveer 10 procent van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron. De private plaatsing liep via de houdstermaatschappij die beide partijen gezamenlijk hebben. Zij hebben nu nog 20,2 procent van Fagron in handen. De stukken werden aangeboden aan institutionele beleggers binnen en buiten België en ook in de Verenigde Staten.

De handel in de Fagron-aandelen op de markten van Euronext Brussel en Amsterdam werd dinsdagmiddag geschorst tot de resultaten van de private plaatsing worden aangekondigd. De handel zal nu om 09.00 uur worden hervat, zo liet de Belgische beurstoezichthouder FSMA weten.