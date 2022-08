ForFarmers weigert praten over stikstof, steunt boeren: ’Onze vlaggen zie je overal’

Praat Mee

Boodschappen worden steeds duurder: moet het kabinet ingrijpen?

Zomaar wat in je winkelmandje gooien zonder naar de prijs te kijken? Voor veel Nederlanders is dat verleden tijd. Boodschappen zijn ruim 18 procent duurder geworden ten opzichte van vorig jaar. Dit vertelt marktonderzoeker Norman Buysse tegen NOS na onderzoek naar prijzen van producten in verschille...