Profiel Vishal Garg (43) Miljardair berucht om massaontslag via Zoom zorgde eerder al voor ophef met grove mail

Door Pieter van Erven Dorens

Oprichter Vishal Garg van online hypotheekverstrekker Better.Com Ⓒ Instagram

Oprichter Vishal Garg van online hypotheekverstrekker Better.Com moet achteraan aansluiten in het lijstje van Amerikaanse miljardairs, maar hij is sinds maandag wel een van de bekendste rijkaards van het land. Dat komt door zijn besluit om 900 werknemers tegelijk te ontslaan via videobeldienst Zoom.