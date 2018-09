S&P waarschuwt Jordanië over Syrië

De rating zakte naar BB-, met een negatieve outlook. Volgens S&P kan Jordanië veel last krijgen van het conflict in buurland Syrië als bijvoorbeeld de inkomsten uit toerisme sterk dalen of er minder buitenlandse investeringen in het land worden gedaan vanwege de onveilige situatie in de regio. Dit kan leiden tot een verdere afwaardering van de Jordaanse kredietwaardigheid, zei S&P.

Maar ook een ontwrichting van het binnenlandse politieke klimaat in Jordanië is een bedreiging voor de rating, aldus de kredietbeoordelaar. Jordanië neemt grote aantallen vluchtelingen uit Syrië op en geeft steun aan de opstandelingen.