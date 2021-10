Tweedehands auto ook steeds duurder: gemiddelde occasion kost ruim €20.000

De gemiddelde prijs voor een tweedehands auto was in september €20.467. In augustus was dit nog €20.234, blijkt uit data van online automarktplaats Autoscout24.

In 2020 was de gemiddelde prijs voor een gebruikte auto €17.714. Die ligt op dit moment dus ruim 15% hoger. Diezelfde ontwikkeling ziet de automarktplaats ook in Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk en Italië.

Nieuwe auto’s

Een verklaring daarvoor is dat de markt voor nieuwe auto’s op zijn gat ligt door het chiptekort in de sector. In september werden er 5% minder nieuwe auto’s verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar.

Bekijk ook: Chiptekort autobouwers begint ook andere delen economie te drukken

In de periode tot en met september van dit jaar zijn daarentegen juist 4% meer occasions verkocht dan in dezelfde periode van 2020.