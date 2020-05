Boerma kookt op Prinsengracht

Het Amsterdamse vijfsterrenhotel Seven one Seven aan de Prinsengracht heeft voormalig topchef Jacob Jan Boerma van De Leest (***) tijdelijk gestrikt om voor de hotelgasten het diner te bereiden op de donderdagen, vrijdagen en zaterdagen in mei.

Het gaat om een vijfgangendiner, uit de (tijdelijke) keuken van Jacob Jan Boerma en zijn team. „De horeca is nu bijna twee maanden dicht, het kriebelt om weer aan de slag te gaan”, aldus de chef-kok. Hij wilde eigenlijk pizzeria No Rules openen maar door het coronavirus ging dit niet door. Hoteldirecteur Brita Röhl vult aan: „Deze maand bestaat Seven one Seven alweer 23 jaar. We bieden het aan als arrangement voor levensgenieters, die even uit willen in eigen land. Hoe fijn is het als het eerste restaurant waarin je weer gaat eten onder leiding staat van Jacob Jan Boerma?”

De prijs van 550 euro inclusief overnachting voor twee personen zal voor veel mensen pittig zijn. Maar Boerma is dan ook niet de eerste de beste.