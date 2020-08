Schoenen met sokken in Paviljoen De Witte

Op het terras met uitzicht op de zee werd smakelijk gelachen toen de gast zich excuseerde voor de naakte enkels in zijn instappers. „Wees gerust, ik heb ook geen sokken”, lachte bestuurslid Maatje Nooren, terwijl ze haar elegante schoenen toonde. Een nieuwe lachsalvo volgde.

„Kijk, tradities zijn een leidraad, geen cipier”, relativeerde oud-voorzitter Max Keulaerds, partner bij het gerenomeerde Haagse advocatenkantoor BarentsKrans aan het Lange Voorhout, de regels van zijn club.

Hij zat met het bestuur en aantal voormalige bestuursleden aan de borrel. Onder hen ex-minister Bruno Bruins en oud-kabinetsinformateur Rein-Jan Hoekstra. „We komen een paar keer per jaar bijeen ”, vertelde de advocaat.

Bestuursleden projectadviseur Jeroen Tamsma (l.) en topambtenaar Boudewijn Baert op het bordes van het paviljoen.

„Wij gaan met onze tijd mee”, vervolgde voorzitter Tony van der Togt, topambtenaar bij het Rijk. „We bestaan sinds 1782 en de sociëteit paste zich aan ieder tijdvak aan.” Maatje Nooren voegde eraan toe: „Als we star aan de tradities hadden vastgehouden, waren we al lang omgevallen.”

Mannenbolwerk

Zij is eind jaren negentig, toen werd besloten dat ook vrouwen werden toegelaten, meteen lid geworden. „Als ik nu nog ergens lees dat De Witte een mannenbolwerk is, dan klim ik in de pen”, riep ze tot groot vermaak van de heren aan tafel.

De beroemde Nieuwe of Littéraire sociëteit De Witte is pas drie keer in zijn bestaan een periode dicht geweest. „In de Franse tijd, eind 18e eeuw, tijdens de Duitse bezetting en dit jaar”, aldus de voorzitter. „Tussen maart en juni moesten we dicht vanwege corona. Gelukkig hebben we sindsdien weer een fantastische omzet gedraaid. Doordat minder mensen met vakantie gingen, zaten we extra vol.”

Max Keulaerds voegde eraan toe: „Dit is een bedríjf. Op een volle sociëteitsavond gaan er 800 couverts door.”

Het paviljoen is alleen in de zomer open. In september keren de leden weer terug naar het ’Pleingebouw’ in Den Haag. De ruggengraat van de ruim 3300 leden tellende sociëteit vormen de 330 ’tafels’, gezelschappen van vrienden, studie- en beroepsgroepen, zoals de Utrechttafel, de Apothekerstafel en de Shelltafel.

De Nieuwe of Littéraire sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag.

„En we hebben tal van activiteiten, zoals een Amerikaanse verkiezingsavond met ambassadeur Pete Hoekstra en de uitreiking van de tweejaarlijkse Littéraire Witte Prijs aan een schrijver wiens oeuvre Haagse elementen bevat”, vertelde Maatje, die zowel voor de Rotterdamse haven als voor de sociëteit de pr doet. „In 2018 kreeg Yvonne Keuls hem.”

Jong en oud

Het beeld dat De Witte een elitaire club is met bejaarde leden, bestreed ze. „Iedereen kan lid worden. Jong en oud. Kijk maar om je heen.”