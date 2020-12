Geen loonsverhoging bij Tata, wel bonus

Verhalen achter het nieuws

Nikki (31): ’Die discussie over mondkapjes hebben we hier nooit gehad’

In onze rubriek ’Corona in…’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag is het de beurt aan Nikki Seelen (31). Nikki woont samen met haar partner Tim in Myanmar, in de stad Yangon. Ze is werkzaam als hoofd van de marketingafdeling van NIVEA ...