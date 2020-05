Financials geraakt op rood Damrak na banenverlies VS

Rond 16.15 uur stond de AEX-index 0,9% lager op 505,9 punten. De AMX daalde 1,5% naar 700 punten.

De koersenborden in Londen (+0,4%), Parijs (-0,6%) en Frankfurt (-0,6%) vertoonden een gemengd beeld.

De Europese Commissie meldde 7,7% krimp voor dit jaar te verwachten. In 2021 zou de eurozone met 6,3% groeien.

Beurzen in New York openden met winst, maar enkele keerden naar verlies. De Dow Jones verloor een fractie, net als de S&P500. De Nasdaq behield winst.

„De markt zoekt duidelijk richting. Beleggers kijken al niet meer naar het huidige kwartaal, ze zoeken lichtpuntjes die erna het signaal geven dat ook de gewone economie uit de crisis gaat komen”, zegt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. ,,Dat in Duitsland dit weekend horeca deels open kan, dat zijn de signalen waar iedereen op wacht.”

Voor marktvorsers blijft het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP dat vanmiddag kwam zeer relevant, aldus Bonsee. Er werden twintig miljoen mensen werkloos in een maand tijd.

Het cijfer vormt een indicator voor het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Door de coronacrisis hebben tientallen miljoenen Amerikanen hun baan verloren.

Bonsee: ,,Het rapport is een indicatie, iedere belegger weet dat het slecht is nu. De markt is nu volatiel; dinsdag zakte de Dow opeens 250 punten na opmerkingen van een Federal Reserve-bestuurder en president Trump. Het kan, kortom, weer omslaan. Een aantal fondsen is inmiddels wel koopwaardig geworden.”

Volgens Lukas Daalder van BlackRock is het sentiment gunstig: aandelenbeurzen hebben 30 tot 50% van hun verlies dit jaar goedgemaakt.

Brentolie zakte met 0,7% naar $30,80 per vat. De euro ging 0,3% terug tot €1,08 na het oodeel van het Duitse Bundesverfassungsgericht over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Goud verzwakte met 0,2% tot $1707. De Nederlandse 10-jaarsrente bewoog enkele punten opwaarts naar -0,278%. Bitcoin steeg 1,4% tot boven $9000.

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door betalingsdienstverlener Adyen (+3%). Biotechnologieconcern Galapagos pluste 0,7%, Unilever boekte 0,5% winst.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1,9%) stond onderaan bij de hoofdfondsen, naast KPN (-1,4%) dat prijsverhogingen doorvoerde. Staalmaker ArcelorMittal komt donderdag met resultaten en verloor 2,4%.

Wolters Kluwer (-0,7%) kondigde in een handelsupdate aan zijn aandeleninkoopprogramma te vertragen als gevolg van de coronacrisis. Ook schortte de informatieleverancier zijn verwachtingen voor heel 2020 op.

Financials duwden de AEX terug: ING verloor 1,3%, Aegon daalde 0,6% en ABN raakte 0,4% kwijt.

In de AMX was tankopslagbedrijf Vopak (-3,8%) de grootste verliezer. Biotechnologiebedrijf Pharming werd 3,1% afgewaardeerd. Verlichtingsproducent Signify (-3,5%) volgde in het spoor.

Roestvrijstaalproducent Aperam (-2,5%) waarschuwde voor een flinke klap voor de verkopen in het tweede kwartaal door de pandemie. Het bedrijf houdt rekening met een daling van de verkoopvolumes in het lopende kwartaal met wel 25%. Eurocommercial Properties (-1%) rapporteerde een lager direct investeringsresultaat door de coronacrisis, maar ziet een einde aan lockdowns.

Bouwer BAM (+5%) stond met Corbion (+2,9%) bovenin de Midkap.

Smallcapfonds Alfen (-0,6%) heeft naar eigen zeggen juist weinig last van de gevolgen van de virusuitbraak. De maker van laadpalen en energieopslagsystemen had geen geannuleerde opdrachten en ook nieuwe opdrachten kwamen in het gebruikelijke tempo binnen. De omzet en winst gingen in het eerste kwartaal flink omhoog.

AMG (-2,2%) liet weten de beursplannen voor het onderdeel AMG Technologies in de ijskast te hebben gezet. De coronacrisis drukt zwaar op de resultaten van de metalenleverancier. Door de economische neergang is er veel minder vraag naar metalen. AMG is onder meer pessimistisch over de ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie en leed een nettoverlies in het eerste kwartaal.

Op de lokale markt dikte Kiadis Pharma 13% aan. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Amerikaanse toezichthouder toestemming gekregen voor een klinische studie van een celtherapie. Autobedrijf Stern won 11%>

