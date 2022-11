Beursblog: forse winst chipsector duwt AEX naar 684 punten

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De AEX is dinsdag met flinke winst gesloten en eindigde bij 684 punten, ondanks fors verlies voor zwaargewicht Shell. De toeleveranciers aan de chipsector bezorgden belegges vandaag de meeste winst. Wall Street schoot na een aarzelende start omhoog, de Dow wint bijna 500 punten. Het is zijn derde winstdag op rij. Meevallende kwartaalcijfers en optimisme over de Amerikaanse mid term-verkiezingen geven beleggingen vaart.