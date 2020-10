Faillissement Miss Etam voorlopig afgewend

„Bijna alle werknemers hebben in ieder geval een deel van hun salaris gehad, dus wat dat betreft is het een succesvolle actie geweest”, zegt AVV-voorzitter Martin Pikaart. „Maar we blijven de situatie in de gaten houden. Het is de vraag of het salaris over oktober wel wordt gestort.”

Bekijk ook: Personeel bij Miss Etam in grote onzekerheid

Onder het personeel ontstond vorige week grote onrust, nadat Miss Etam het salaris over september niet had overgemaakt. Daarop stuurden 558 werknemers een loonvordering op naar het bedrijf.

’Bedrijvendokter’

Volgens de vakbond stapelen de problemen bij Miss Etam zich op sinds ’bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom eind augustus Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps overnam van de Nederlandse tak van FNG, waarvan het management onder de naam NXT Fashion doorging.

Rozenboom koopt vaker bedrijven op, om ze daarna door te verkopen. Miss Etam is met een kleine honderd winkels de grootste winkelformule. Zeker dertig filialen zouden al zijn gesloten. Claudia Sträter en Expresso zijn alweer doorverkocht aan de Van Uffelen Groep.