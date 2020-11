Kleding Supreme voor $2 miljard naar eigenaar Vans en North Face

Die 121 jaar oude fabrikant van kleding en schoeisel, tevens eigenaar van kledingmerk The North Face, Eastpak en Dickies, verwacht dat Supreme vanaf 2022 minstens $ 500 miljoen omzet per jaar aan inkomsten zal bijdragen aan zijn groep.

Achter Supreme, dat in 1994 in Soho in New York begon en inmiddels T-shirts tot $300 per stuk verkoopt, zitten gevestigde namen van Wall Street zoals de private-equityfondsen Carylye Group en Goode Partners.

Het merk, dat oude striphelden en tv-sterren als Kermit de Kikker tot eigen nieuw iconen verhief, concurreert met het in Nederland opgerichte merk Daily Paper. Supreme lanceert in razend tempo, vaak met wekelijks nieuwe producten, iets waar VF Corp. van zegt te kunnen leren.

Het merk van de Amerikaans-Britse modeontwerper James Jebbia, die in de jaren tachtig naar New York kwam en bij boetiek Parachute startte, groeit continu door met eigen designs van schoenen, skateboards en kleding.

Jebbia begon met $12.000 aan startkapitaal zijn eigen skatewinkel op 274 Lafayette Street die dag en nacht open bleef en tot op vandaag een tempel van skaters is. Jebbia’s winkels groeiden aan de oostkust, maar bond daarna tot in Japan een grote schare jongeren aan zich, die ook nu nog lange wachtrijen voor zijn winkels trotseren.

De eigenaren Carlyle en Goode Parnters stoten hun belang af, zo meldden zij. Carlyle kocht in 2017 voor $500 miljoen de helft van alle aandelen in het in 1994 opgerichte bedrijf.

Jagers op nieuwe designs krijgen online na lancering soms binnen een kwartier al ’uitverkocht’ te lezen. Supreme beperkt de productie van kleding om die exclusief en de prijzen op niveau te houden.

De overname is nog niet afgerond. Die zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond.

Slimme acties

Begonnen met een enkele winkel aan Lafayette Street in New York, werkte Supreme vervolgens steeds meer samen met modehuis Louis Vuitton, Commes des Garcons en Thom Browne voor de groei. Het werkte al samen met Vans voor sommige producten.

In de tweedehandsmarkt is inmiddels een rage in het merk gaande, Supremes zijn gewilde verzamelobjecten geworden waarop doorlopend wordt geboden. Op sommige kledingstukken is voor duizenden dollars geboden.

De gekte rond het merk Supreme etaleerde zich twee jaar geleden, toen het bedrijf van Jebbia zowel de advertentieruimte op de voor- als achterpagina van de New York Post opkocht. De krant raakte in korte tijd uitverkocht door een run van fans op de advertenties, in de doorverkoop ging een exemplaar van New York Post voor $100 van de hand.

Supreme-directeur Steve Rendle noemt het in Denver gevestigde VF ’de ideale beheerder van de cultuur van het merk’, terwijl het tegelijkertijd meer schaalgrootte kan bereiken door deze samenwerking. Voor VF, dat 14% steeg op de beurs, betekent de aankoop een uitbreiding naar ’de straat’, nadat het zijn aantrekkingskracht daar aan het verliezen leek. De grootste aankoop stamde uit 2011 met de verwerving van Timberlands.

De vraag is hoe lang Supreme bij VF Corp.blijft. Sinds 2011 heeft dat concern, met een omzet van $10 miljard, 6 merken gekocht en er weer 16 verkocht. Daaronder Lee, Wrangler en Majestic.