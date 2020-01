Omzet KPN daalt, bedrijf mist budgetklanten

Ook in het slotkwartaal van het jaar trok de onderneming de broekriem verder aan, om daarmee onder meer de concurrentiedruk bij mobiele telefonie het hoofd te bieden.

De totale opbrengsten liepen vorig jaar met 2,7 procent terug tot bijna 5,5 miljard euro. In de laatste maanden van vorig jaar werd een omzet van iets minder dan 1,4 miljard euro geboekt. De operationele winst over heel 2019 kwam uit op ruim 1 miljard euro. Dat was op jaarbasis ruim een kwart meer. In het slotkwartaal van 2019 steeg deze winst met 9,2 procent tot 202 miljoen euro.

"KPN heeft de budgetklant die vroeger voor Telfort koos nog niet weten te verleiden"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„De winst stijgt door kostenbesparingen, maar het opheffen van het merk Telfort bleef ook in het laatste kwartaal van 2019 klanten kosten, met een afname van 16.000 breedbandklanten. Met de nieuwe ‘Hussel’-tarievenstructuur die in oktober werd ingevoerd heeft KPN de budgetklant die vroeger voor Telfort koos, nog niet weten te verleiden.”

Nieuwe KPN-topman Joost Farwerck begint met besparingen. Ⓒ FOTO ROEL DIJKSTRA

Volgens de nieuwbakken topman Joost Farwerck ligt KPN op koers met zijn strategie. Het bedrijf wist de kosten in het laatste kwartaal van 2019 met 38 miljoen euro terug te brengen. Daarmee kwam de besparing over heel het jaar uit op 141 miljoen euro.