Maandelijks €400 uit erfenis mag wél met uitkering

Amsterdam laat woningtekort oplopen

Het Amsterdamse college van B en W breekt voor het tweede jaar op rij de beloftes in haar woningbouwplannen. Ondanks het gigantische woningtekort worden minder huizen gebouwd dan aangekondigd. In 2020 zelfs nog minder dan in 2019. Woonwethouder Laurens Ivens is echter onverminderd positief.