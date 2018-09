Antea verruilt vastgoed voor mkb-deelnemingen

Antea beheert via de loot Participaties de vermogens van circa 200 welgestelde zakenmensen, informal investors, en belegt dat in participaties in mkb-bedrijven, van tussen de half tot vijf miljoen euro. Het rendement sinds de oprichting lag tot voor kort op 19%.

IBUS Asset Management neemt per direct de andere loot, Antea Vastgoed Management BV, over. Met deze overname gaat het beheer van zeven vastgoedfondsen met een totaal belegd vermogen van naar schatting ongeveer €50 miljoen over naar IBUS.

De circa 200 particuliere beleggers hebben ingestemd met de overname.

