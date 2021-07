Oude tijden herleven op beurs: meer verlieslatende bedrijven dan voor de internetbubbel

Premium Financieel

De witte ridder van Neways verdiende vermogen met Norit en laadpalen

Bernard ten Doeschot geeft zelden interviews, maar vanwege het bod van VDL op Neways maakte hij begin mei in het Eindhovens Dagblad toch een uitzondering. „Het stoort me hoe dit loopt”, zei de 52-jarige Tukker met een klein belang in het Brabantse elektronicabedrijf.