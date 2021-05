AEX zakt bij opening onder 700 punten

De AEX staat na tien minuten handel 1,8% lager op 699 punten. De AMX levert 1,4% in op 1044 punten.

De overige Europese beurzen zijn ook duidelijk lager van start gegaan.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend zware verliezen zien. De Japanse Nikkei sloot 3,2% lager.

Maandag ging de Nasdaq met 2,6% onderuit, terwijl de Dow Jones een minimale 0,1% prijsgaf. De indexfutures wijzen op een 0,5% tot 1% lagere opening voor de Amerikaanse beursgraadmeters.

De vrees voor een structureel hogere inflatie in de VS drukt de stemming bij vooral technologieaandelen. De kans bestaat dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal moeten verhogen om de economie af te remmen.

Vanochtend werd bekend dat de producentenprijzen in China in april met bijna 7% zijn gestegen. Dat was het snelste tempo sinds oktober 2017. De Chinese consumentenprijzen namen met 0,9% toe. Dat was iets minder sterk dan gevreesd.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat staalgigant ArcelorMittal onder invloed van winstnemingen met een verlies van 3,4% onderaan.

De toeleveranciers aan de chipsector ASML, ASMI en Besi verliezen rond 3%.

Midkapper Basic-Fit zakt 3%, ondanks een koersdoelverhoging tot €37 bij de Duitse bank Berenberg bij een gehandhaafd koopadvies. Vanavond wordt mogelijk duidelijk of de sportscholen in Nederland deze maand weer open gaan.

Industrieel toeleverancier Aalberts houdt het verlies tot 0,6% beperkt na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Galapagos is 0,7% in herstel, na maandag al voor het eerst sinds 2016 onder €60 te zijn gedoken. Het biotechnologiebedrijf meldde eind vorige week de eigen pijplijn op te schonen en op zoek te gaan naar overnamekansen, maar dat valt niet goed bij beleggers.