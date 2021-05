Inflatieangst en maagpijn bij beleggers

De AEX staat om tien over twaalf 2,5% lager op 693,9 punten. De AMX levert 1,8% in op 1039,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters krijgen ook klappen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakken respectievelijk 2,2%, 2,1% en 2%.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend zware verliezen zien. De Japanse Nikkei sloot 3,2% lager.

De indexfutures wijzen op een 0,4% tot 1,4% lagere opening voor de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Maandag ging de Nasdaq-index met 2,6% onderuit, terwijl de Dow Jones 0,1% prijsgaf.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) wijst erop dat de eerder al aanwezige inflatieangst onder beleggers nu breder gedragen wordt. „Uit het vrijdag gepubliceerde Amerikaanse arbeidsmarktrapport bleek een enorme stijging van de lonen. De fors opgelopen grondstoffenprijzen worden ook steeds meer zichtbaar in de inflatiecijfers. Dat zagen we vanochtend in China, met een stijging van de producentenprijzen met 6,8% op jaarbasis.”

Van Schie kijkt uit naar het cijfer over de Amerikaanse consumentenprijzen dat woensdagmiddag naar buiten komt. „De verwachting is een stijging van de kerninflatie met 0,3% in april op maandbasis. Zeker als dit cijfer nog iets hoger uitvalt, wordt het voor de Fed lastiger om vol te houden dat de inflatie slechts tijdelijk wat hoger is.”

De vermogensbeheerder acht de kans groot dat de inflatie in de VS langere tijd ruim boven 2% zal uitkomen en laat dat tot uiting komen in de portefeuilles van klanten. „Wij denken dat de rentes zeker ook in Europa verder zullen stijgen en zijn daarom negatief over obligaties. Daarnaast hebben we wat winst genomen op aandelen en de weging van groeiaandelen afgebouwd ten gunste van waardeaandelen en grondstoffen.”

Directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer denkt eveneens dat de inflatie langere tijd hoog zal blijven. „Dat maakt het voor beleggers minder gemakkelijk, maar vanwege de nog altijd zeer lage rentes en de toestroom van nieuwe beleggers verwacht ik geen hele forse koersdalingen. Ik raad wel aan iets voorzichtiger te zijn met technologieaandelen ten gunste van onder meer financiële instellingen en voedingsmiddelenproducenten.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staan betalingsverwerker Adyen en de toeleverancier aan de chipsector ASMI met verliezen van 4% onderaan.

Staalgigant ArcelorMittal gaat onder invloed van winstnemingen 3,3% omlaag.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway doet het met een min van 0,8% relatief goed, na door de Franse bank Exane van de verkooplijst te zijn gehaald.

Midkapper Basic-Fit zakt 4,3%, ondanks een koersdoelverhoging tot €37 bij de Duitse bank Berenberg bij een gehandhaafd houdadvies. Vanavond wordt mogelijk duidelijk of de sportscholen in Nederland deze maand weer open gaan.

Industrieel toeleverancier Aalberts daalt 2,3% na de publicatie van zijn trading update over het eerste kwartaal. ING is positief verrast door de autonome omzetgroei van 15% en heeft zijn koopadvies gehandhaafd.

ABN Amro gaat 1,7% omlaag. De VEB stelt de bank aansprakelijk voor witwasschade.

Galapagos verliest nog eens 1,6%, na maandag voor het eerst sinds eind 2016 onder €60 te zijn gedoken. Wierda is verbaasd dat de beurskoers zo sterk onder de ruim €70 aan aanwezig kasgeld per aandeel is gezakt. „Het lijkt erop dat beleggers bijna al het nieuws negatief uitleggen, zoals van vorige week dat Galapagos op zoek gaat naar overnames. Het bedrijf maakte toen ook bezuinigingen bekend, wat volgens mij goed is. Ik vind het onterecht dat beleggers er geen rekening mee houden dat de medicijnen in de pijnlijn geld zullen opleveren en blijf voor de lange termijn positief.”

