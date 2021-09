Philips start vervanging slaapapneu-apparaten

Dat maakt het bedrijf woensdag bekend. Dit voorjaar moest Philips naar buitenbrengen dat een geluidswerend schuim in de apparaten onder bepaalde omstandigheden kan verbrokkelen, waarbij deeltjes mogelijk in de longen van patiënten komen. Bij dat proces zouden ook schadelijke gassen kunnen vrijkomen. In juni werd dan ook aangeraden met om met een behandelend arts te overleggen of te stoppen met het gebruik van het apparaat. Het schuim zat ook verwerkt in sommige beademingsapparaten, die ook zullen worden gerepareerd of vervangen.

Vanwege de schade die het probleem oplevert, heeft Philips een voorziening genomen van een half miljard euro. Behalve een dure reparatie- en vervangingsoperatie, kan het bedrijf ook forse schadeclaims verwachten van gebruikers in de Verenigde Staten en Canada, waar advocaten al bezig zijn met het voorbereiden van rechtszaken. Ook in Nederland zijn klachten dat het veel te lang zou duren voordat er duidelijkheid over de oplossing zou komen. Philips denkt over een jaar alle 3 tot 4 miljoen apparaten te hebben gerepareerd of vervangen,