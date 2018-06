Vastned verwacht geen makkelijk jaar

Vastned realiseerde aan het eind van het kwartaal een bezettingsgraad van 94,3 procent, tegen 95 procent in het vierde kwartaal van 2012. De bezettingsgraad van zogenoemde highstreetshops bedroeg 97 procent, tegen 97,4 procent een kwartaal eerder. ,,Het op peil houden van de bezettingsgraad heeft, gezien het lastige economische klimaat, onze volledige aandacht'', aldus topman Taco de Groot.

De bestuursvoorzitter gaf verder aan dat het aantal afgesloten huurcontracten in de eerste drie maanden van het jaar steeg. ,,Dit resulteerde gemiddeld in 0,5 procent hogere huren voor deze contracten, waarbij de highstreetshops beduidend beter presteerden dan de overige vastgoedbeleggingen'', aldus De Groot.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de overige vastgoedbeleggingen bedroeg 91,9 procent, tegen 93 procent een kwartaal terug. De daling werd met name veroorzaakt doordat het vertrek van een aantal huurders in winkelcentra in Spanje en Frankrijk niet geheel kon worden opgevangen door het afsluiten van nieuwe huurcontracten.

In Nederland nam de bezettingsgraad vooral af door het vertrek van twee grotere huurders in het winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht, aldus Vastned. Onderhandelingen met eventuele nieuwe huurders zijn volgens de onderneming ,,in volle gang''.