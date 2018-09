Coopmans topman van UPC Nederland

Dat meldde het moederbedrijf van UPC, het Amerikaanse Liberty Global, woensdag. Dunn krijgt zijn aanstelling bij Virgin Media nadat de overname door Liberty is afgerond. Bij Virgin vertrekt de huidige topman Eamonn O'Hare.

Coopmans is een zwaargewicht in de telecomsector. Hij was eerder lid van de raad van bestuur van KPN, waar hij werd genoemd als potentiële opvolger van topman Ad Scheepbouwer. Die rol ging uiteindelijk naar de huidige KPN-baas, Eelco Blok.