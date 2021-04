’Verf gaat dit jaar duurder worden’

Dat zegt topman Thierry Vanlancker van verfmaker AkzoNobel, producent van onder meer Flexa, Sikkens en Alabastine, in een toelichting op de eerste kwartaalcijfers van 2021 tegen De Telegraaf: „We zien de grondstofprijzen hard stijgen, met wel zo’n 10%. Daar hebben niet alleen wij mee te maken, maar voor de hele industrie.”

De prijzen bij consumentenverf en -coatings zijn afgelopen jaar al over de hele linie met 4% gestegen. Wat betekent dit voor klusser die een pot verf koopt?

(Lachend) „Commercieel is het nu natuurlijk handig om te zeggen dat als je dit jaar nog van plan bent te gaan verven, je beter zo snel mogelijk naar de doe-het-zelf-winkel moet gaan. Maar serieus. Als de grondstofprijzen met zo’n 10% stijgen, dan gaan de consumenten daar zeker ook enkele procenten van meekrijgen. Dat is niet alleen bij ons, maar ook bij andere leveranciers. (Bij de Amerikaanse concurrent PPG -van Sigma, Histor, Rambo- steeg de prijs afgelopen jaar 2%, red.).”

Bekijk ook: Verfbedrijf AkzoNobel verdubbelt winst en groeit sterk in Azië

Is het zo ingewikkeld om de juiste grondstoffen te krijgen voor verfproductie?

„Ja, voor verf of coatings heb je soms misschien wel honderd ingrediënten nodig. Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik me meer zorgen maak om de toeleveringen dan om mijn klanten, dan dat we voldoende spullen geleverd krijgen dan dat ik verkoop.”

Hoe komt dat?

„Het heeft meerdere redenen. Veel toeleveranciers zijn in coronatijd een tandje minder gaan produceren en moeten alles weer opstarten. Dat kost tijd. Daar heb je namelijk personeel voor nodig. Daarnaast gaat er bij het opstarten van een chemische installatie wel eens iets mis. Hier en daar een vuurtje of een ontploffinkje. Ook heeft de markt behoorlijk last gehad van de Texas Freeze (het extreem koude weer in Texas afgelopen februari, red.). Daarbij zijn chemische bedrijven stil komen te liggen. En wat van onze leveranciers hebben toch te maken gehad met ransomeware van hackers, waardoor productie stillag.”

Thierry Vanlancker, de Belgische ceo van AkzoNobel. Ⓒ Amaury Miller

Ondanks die hogere prijzen verwacht u dat de vraag naar verf blijvend is?

„Ja. We zien toch dat mensen besluiten zelf hun huis te verven. Verder hebben we de indruk dat consumenten verwachten dat zij twee of drie dagen in de week thuis blijven werken, ook na corona. Zij willen toch een thuiskantoor inrichten. Van de doe-het-zelf-ketens horen we nu dat er een hele nieuwe groep consumenten bij is gekomen; de jongvolwassenen. Die besluiten toch ook hun huis te verven en opvallend aan die klant is dat zij juist voor duurdere kwalitatief hoogstaande producten kiezen. Zij willen waarschijnlijk niet dat het huis over drie jaar weer een opknapbeurt nodig heeft.”

Donderdag moet u tijdens de aandeelhoudersvergadering gekozen worden voor de tweede termijn bij AkzoNobel. Waarom kiest u voor twee jaar in plaats van de gebruikelijke vier jaar?

„Ik heb niet gezegd dat ik na die komende twee jaar ga stoppen. Maar dan werk ik zes jaar voor het bedrijf. AkzoNobel stond er in 2017, toen ik kwam, heel anders voor dan als ik wegga. De ebitda is gegroeid van €1 miljard naar €2 miljard. De stof is van de kast, het bedrijf is nu gezond. En ik vind dat elke fase een nieuwe leider nodig heeft.”

Maar met een termijn van twee jaar is de doelstelling toch ook heel anders dan bij een termijn van vier jaar?

„Nee, ik zie het management als een soort zeven dwergen van Walt Disney. Als er tussendoor eentje wegvalt, wordt het beleid niet ineens anders.”