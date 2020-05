Koning gaf Amerikanen voorbeeld

Een koninklijke krans voor de Amerikaanse soldaten in Margraten. Ⓒ FOTO’S ANP

Het was onduidelijk hoe Memorial Day dit jaar eruit moest zien op het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten. In de regionale pers stond dat ook daar de grootscheepse herdenking was afgelast vanwege de coronacrisis . „We wisten wel dat de koning zou komen”, zei de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra gisteren op de begraafplaats voor bijna 8000 van zijn landgenoten. De koning bracht meteen de oplossing met zich mee.