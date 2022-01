’Huizenmarkt buiten Randstad dreigt ook op slot te gaan’

Dat meldt adviesketen De Hypotheker dinsdag op basis van eigen cijfers. De sterkste dalingen van het aantal hypotheekaanvragen voor een aankoop ziet de keten in Zeeland (-29%), Overijssel (-29%), Groningen (-27%) en Drenthe (-25%).

Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg vorig jaar met 10,5% naar €325.000, aldus De Hypotheker. De grootste stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag was te zien in Groningen (+19%), maar ook in Friesland (+12%) en Noord-Holland (+13%) was de stijging bovengemiddeld.

"Gezonde woningmarkt"

„Door de opdrogende huizenmarkt in de Randstad zagen we dat huizenkopers uitweken naar andere regio’s. Hier was nog enigszins sprake van een gezonde woningmarkt, waardoor provincies als Groningen, Overijssel en Zeeland steeds populairder werden. Nu het woningtekort zich óók uitbreidt naar andere delen van Nederland, dreigt de huizenmarkt ook hier op slot te gaan”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.