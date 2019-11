Ferrari steelt show met nieuw paradepaardje

De nieuwe sportwagen werd gepresenteerd in de Italiaanse hoofdstad Rome op de Foro Italico, waar in 1960 de Olympische Spelen plaatsvonden. De Ferrari GT zal in de showroom iets meer dan €200.000 gaan kosten.

Ook financieel gaat het voorspoedig met het Italiaanse automerk. Begin deze maand gaf Ferrari nog aan zijn winstverwachting voor heel 2019 naar boven bij te stellen.

Op de beurs in Milaan doet Ferrari dit jaar eveneens goede zaken. De koers is al opgelopen tot net onder de €150, terwijl begin januari nog een niveau van €80 op het koersbord stond.