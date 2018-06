Advies Grontmij omlaag bij ING

Volgens de bank beleefde Grontmij in het eerste kwartaal geen gemakkelijke start van het jaar. Macro-economische omstandigheden speelden daarbij onder meer een rol. ING denkt dat, in afwachting van nieuws over bijvoorbeeld de desinvestering van M&T, de koersprestatie van het aandeel beperkt zal zijn.

ING benadrukt in het rapport dat het bestuur van Grontmij ,,de juiste dingen doet'' om het advies- en ingenieursbureau weer in positie te krijgen. ,,Maar het management heeft ook aangegeven dat het geen gemakkelijke wedstrijd is, en terugvallen een onderdeel van het proces zijn'', aldus ING. De bank verwacht dat het tweede kwartaal beter zal uitvallen, en is ,,niet te bezorgd'' over de middellange termijn.

Het aandeel Grontmij sloot maandag op 3,63 euro.