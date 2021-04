Flitshandelaar Flow Traders profiteert van drukte op de beurzen

Flow Traders zorgt bij de handel op aandelenbeurzen voor de vraag- en aanbodprijzen en strijkt het tussenliggende verschil als inkomsten op. Daardoor maakt het voor de verdiensten van het bedrijf niet uit of de beurskoersen hard omhoog of omlaag gaan. In het eerste kwartaal van dit jaar zorgden onder andere de gekte rond aandelen die favoriet waren onder leden van forumsite Reddit voor een stormachtig koersverloop op de beurzen. Daarnaast braken beursgraadmeters record na record omdat beleggers optimistisch zijn over het herstel van de economische crisis.

De handelsinkomsten van Flow Traders bedroegen daardoor 142,2 miljoen euro, tegenover 130,3 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2020. De nettowinst daalde van kwartaal op kwartaal juist licht tot 61,6 miljoen euro, wat vooral te maken had met een aandelenbonus voor personeel van de beursintermedair.

De resultaten zijn fiks lager dan in het eerste kwartaal van 2020, toen Flow Traders profiteerde van de ergste koersverliezen op Wall Street en het Damrak in drie decennia. Daardoor zag het bedrijf zijn winst destijds meer dan vertienvoudigen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Flow Traders boort ook een nieuwe markt aan. Het bedrijf hoopt te profiteren van de toegenomen handel in cryptovaluta's als de bitcoin. Onlangs registreerde Flow Traders zich bij toezichthouder De Nederlandsche Bank voor het verkopen van cryptomunten voor traditioneel geld.