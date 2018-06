Philips begint inhaalslag in Afrika

Philips is al ruim honderd jaar aanwezig in Afrika, maar heeft later dan sommige concurrenten ingespeeld op de groei in ‘s werelds armste continent. „Waarom dat is, weet ik niet – ik kijk liever vooruit. We hebben nu een groeifonds voor Afrika, zodat we aan langetermijn-businessontwikkeling kunnen werken.”

De economie van Afrika groeit al 10 jaar met 5 procent of meer per jaar en multinationals openen kantoor na kantoor op het continent. „De laatste vijf jaar is er enorm veel vooruitgang geboekt in Afrika. Voor bedrijven heeft dat de aanpak veranderd van filantropie naar ondernemerschap”, heeft Van Houten gemerkt.

Lees het gehele artikel in de digitale Telegraaf.