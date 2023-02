Ruzie Postcodeloterij lijkt definitief bijgelegd: Derk Sauer aan boord

Een van die opdrachten is dus aangenomen door Sauer. Poelmann en hij kennen elkaar al zo’n halve eeuw. De man achter de Nederlandse goededoelenloterijen heeft zijn geld onder meer verdiend met de verkoop van een bedrijf dat hij samen met Sauer had opgezet.

Verbeet

Sauer stapt nu in de rvc van Novamedia, die wordt geleid door oud-politica Gerdi Verbeet. „Naar mijn overtuiging kunnen we met dit bestuur van de Novamedia Fundatie en deze raad blijvend met alle Postcode Loterijen in Nederland, Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen, bijdragen aan een rechtvaardigere en mooiere wereld”, zegt ze in een reactie.

Advocaat Dennis de Breij neemt de plek in van Poelmann binnen de Fundatie, de stichting die alle aandelen in Novamedia beheert. De Breij is ook door Poelmann voorgedragen.