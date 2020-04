ABN en Shell stelen show in hogere AEX

De AEX-index noteerde rond elf uur 1,2% in de plus op 476,78 punten. De Midkap-index ging ook 1,2% vooruit, naar 654,39 punten.

De beurzen elders in Europa lieten ook een positief beeld zien. Frankfurt, Londen en Parijs dikte tot 1% aan.

Na het beroerde eerste kwartaal vanwege de sterke onrust over de impact van het coronavirus voelden beleggers zich vandaag gesterkt door de stevige opleving van de olieprijzen.

enigszins gesteund door de hoop dat de turbulentie op de oliemarkt mogelijk zal gaan afnemen. De olieprijs (Brent) kreeg de wind vanochtend stevig in de rug tot boven de $27 per vat nadat de Amerikaanse president Trump aangaf dat de oliegrootmachten Rusland en Saoedi-Arabië de strijdbijl snel gaan begraven.

Wall Street keek gisteravond tegen een stevig verlies aan nadat de nervositeit bij beleggers in de VS over de impact van de snelle verspreiding van het coronavirus flink werd aangewakkerd. De futures voor de belangrijkste graadmeters wezen voor vanmiddag op een licht herstel. Beleggers kijken onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die vorige week het hoogste aantal ooit lieten zien.

De Japanse beurs zette vanochtend de neergang voort met een verlies van 1,4%. De vrees voor een lockdown in het Aziatische land hield de markt in Tokio in de greep.

Shell aan kop

In de AEX had oliefonds RD Shell de koppositie stevig in handen met een koerssprong van 8,8% gesteund door de sterke opleving van de olieprijs.

De financiële waarden leefden aardig op. Vooral ABN Amro werd omarmd door beleggers. Het bankaandeel kreeg er 8,1% bij. ING werd 3,1% hoger gezet.

ASML daarentegen had een mindere dag en moest 1,8% afstaan. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat de Amerikaanse technologiehoek er de voorgaande dag ook al zwak bij lag nadat de techaandelen in de voorbije week nog hard waren opgeveerd.

In de Midkap kreeg Air France-KLM vleugels en werd 3,9% meer waard. Dochterbedrijf KLM heeft besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen.

Aalberts koerste 3% hoger. De industrieel toeleverancier gaat dieper in de kosten snijden om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Olie-dienstverlener Fugro schoot 4,1% omhoog geholpen door het stevige herstel bij de prijs van het zwarte goud. Branchegenoot SBM Offshore zag de koers 5% aantrekken.

Flow Traders, de witte raaf op het Damrak in het eerste kwartaal, liet 1,5% liggen. Volgens KBC kan de beursintermediair in het eerste kwartaal een omzet halen die vergelijkbaar is met die van heel 2019.

Smallcap B&S Group klom 3,3%. In navolging van veel andere beursfondsen schrapt het groothandelsbedrijf het dividend.

Op de lokale markt kelderde Ease2pay bijna 10%. De betaaldienstverlener heeft veel last van de virusuitbraak, omdat het autogebruik in Nederland sterk is afgenomen.

