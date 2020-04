AEX lift mee op animo bij oliefondsen

De AEX-index noteerde rond half tien 1,2% in de plus op 476,58. De Midkap-index ging 1,2% vooruit naar 654,91 punten.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs lieten ook een opgeklaard beeld zien. klommen tot 1 procent.

Wall Street keek gisteravond tegen een stevig verlies aan nadat de nervositeit bij beleggers in de VS over de impact van de snelle verspreiding van het coronavirus vooral in Amerika weer flink werd aangewakkerd. De futures voor de belangrijkste graadmeters wezen voor vanmiddag op een licht herstel. Beleggers kijken onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die vorige week het hoogste aantal ooit lieten zien.

De Japanse beurs zette vanochtend de neergaang voort met een verlies van 1,4%. De vrees voor een lockdown in Japan hield de markt in Tokio in de greep.

De olieprijs (Brent) kreeg de wind vanochtend stevig in de rug tot boven de $27 per vat nadat de Amerikaanse president Trump aangaf dat de oliegrootmachten Rusland en Saoedi-Arabië de strijdbijl snel gaan begraven.

Shell aan kop

In de AEX pakte oliefonds RD Shell de koppositie met een plus van 4,6% gesteund door de sterke opleving van de olieprijs.

Ahold Delhaize hield de blik opwaarts gericht met een plus van 0,7%. Het supermarktconcern plukt de vruchten van de aanhoudende hamsterdrift bij consumenten. Bankaandeel ABN Amro kreeg er na de verkoopdruk van een dag eerder 1% bij.

Aan de andere kant zette vastgoedfonds Unibail Rodasmco de neergang onverminder voort met een nieuwe terugval van 2,5%. De vrees bestaat dat winkeliers vanwege de beperkende maatregelen in de strijd het coronavirus masssaal de huur willen opschorten. Techfonds ASML had ook een mindere dag en moest 1% afstaan.

In de Midkap werd Air France-KLM 2,1% meer waard. Dochterbedrijf KLM heeft besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen.

Aalberts koerste 0,9% hoger. De industrieel toeleverancier gaat dieper in de kosten snijden om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Olie-dienstverlener Fugro schoot 4% omhoog geholpen door het stevige herstel bij deprijs van het zwarte goud.