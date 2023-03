Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse student geeft al zijn geld aan oplichters en geeft bank de schuld

Een buitenlandse student liet zich overhalen ál zijn geld, zelfs zijn contante geld, naar oplichters over te boeken. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De afgelopen tijd kregen veel Nederlanders een raar, Engelstalig telefoontje van ’the supreme court of justice’. De meeste mensen herkennen dit meteen als oplichting, maar een buitenlandse student niet. Hij liet zich overhalen om al zijn spaargeld én de duizenden euro’s aan contant geld die hij had liggen, om te zetten in cryptomunten en over te maken naar criminelen.