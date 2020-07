Column: Europa in spagaat om schuldenberg

Verschillende EU-landen gaan heel anders met schulden om, en dat zorgt voor een spagaat op het continent. Ⓒ ANP/HH

Mijn draai van deflationista naar iemand die zich zorgen begint te maken over het inflatiespook, zorgde voor een volle mailbox. De meeste reacties betoogden dat beleggers rentes fors zullen laten oplopen. Dat is een probleem met de enorme schuldenberg. Tenzij rentes minder hard oplopen dan inflatie. Dat zullen beleggers toch nooit accepteren? Sorry dat ik u het slechte nieuws moet brengen, maar dat doet u al jaren.