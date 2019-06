G20: economische groei trekt mogelijk weer aan

De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat in 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel. Nederland is geen lid, maar wordt zo nu en dan uitgenodigd aan te schuiven, zoals ook dit jaar voor de G20 topconferentie in Osaka, 28 en 29 juni.

