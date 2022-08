Bas zag tweede Michelin-ster al komen

,,De inspecteurs kwamen een paar keer achter elkaar bij ons eten in korte tijd. Zij opereren liefst anoniem, maar wij merken natuurlijk wie het zijn. Ook Werner Loens kwam eten”, zei hij over de directeur van de Michelin-gidsen in de Benelux. ,,Ze mochten ons niets zeggen, maar het was duidelijk dat het beviel.”

Wat Van Kranen niet zag aankomen was de komst van Robert-Jan Woltering als zijn nieuwe directeur in Hotel De L’Europe. ,,Hier begon ik ooit in The Grand”, zei Woltering op het terras aan de Ierse oesters, nadat hij pas terugkwam uit Mexico.

Manager Lucas Diepgrond (l.) en chef-kok Jop Schippers van brasserie Marie in De L'Europe. Er zaten meerdere pop-ups in Marie. Nu gaan ze weer vier dagen in de week open met een eigen menukaart. Personeel voor meer dagen is er niet.

Deze zomer gaat Bas op vakantie naar Mexico, naar het hippe Tulum, een stuk onder Playa del Carmen. Hij gaat koken in de culinaire hotspot Azulik, in het filmische openlucht-restaurant in de jungle waar ooit de Maya’s heersten. Drie keer raden, wie dat heeft geregeld!