Rekening warmtenet nog te vaak onduidelijk

Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die heeft de bedrijven in december gewezen op de vereisten voor een factuur, en treedt sindsdien op tegen bedrijven die daar niet aan voldoen. Binnen drie weken moeten de facturen worden aangepast.

Warmteleveranciers moeten bewoners die voor de verwarming van hun huis en water afhankelijk zijn van een warmtenet een keer per jaar een eindafrekening sturen, waarop staat hoeveel warmte er is verbruikt en welke kosten er betaald moeten worden. Ook moet daarop duidelijk staan wat de vaste en wat variabele kosten zijn.

Exclusief btw

Bedrijven die facturen sturen die niet aan de regels voldoen, zetten bijvoorbeeld alleen bedragen exclusief btw op de rekening of leggen niet duidelijk uit met welke eenheden ze rekenen. Het is dan niet voldoende duidelijk of een bedrag per dag of per gigajoule (gj) moet worden betaald.

Daarnaast bundelen sommige aanbieders de kosten of brengen ze een gemiddeld tarief in rekening zonder uit te leggen hoe die berekening tot stand is gekomen.