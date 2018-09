Achmea haalt deel vermogen weg bij F&C

In totaal beheert F&C voor circa 30 miljard euro aan vermogen van Achmea en zijn klanten. Achmea sluist de 12 miljard euro naar verwachting voor een groot deel door naar zijn eigen beheerder Syntrus Achmea, aldus een zegsman van Achmea.

Het aandeel van F&C Asset Management (F&C) stond vrijdag op de beurs in Londen onder druk en noteerde ruim 3 procent in de min. De uitstroom van Achmea staat voor zo'n 10 procent van de fondsen onder beheer van F&C, zo wist persbureau Bloomberg. Vorig jaar trok de Britse verzekeraar Resolution al 5,3 miljard pond weg bij F&C. Dat bedrijf gaf onlangs verder aan dit jaar waarschijnlijk nog eens 6,2 miljard pond weg te halen.

Achmea verkocht vorig jaar zijn belang in F&C. Het had ooit een deelneming van meer dan 21 procent, in 2012 verkocht het de laatste circa 9,5 procent.